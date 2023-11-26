21
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ديانا حداد: تم توريطي بمشاكل مع نجوى كرم ونوال الزغبي
Lebanon 24
26-11-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حَلّت النجمة ديانا حداد ضيفة عبر برنامج "عندي سؤال"، وتَحَدّثت ديانا في الحلقة عن العديد من الأمور التي شَغَلَت الرأي العام مُؤَخّراً، لتبدأ حَلَقَتَها بالاعتراف الأوّل بأنّها أصبَحَت "مُتَصَالِحَةً مع نفسها ومع غيرها"، كما وصلت لطريق مسدود في حياتها، ولكنها "ليست يائسة" بل لديها تفاؤل.
Advertisement
وأجابت ديانا حداد عن سؤال: لماذا لم تتزوج بعد زيجتها الأولى من المخرج الإماراتي سهيل العبدول؟ فقالت إنّها لم تَجِدَ الرجل المناسب. لتخبر عن مُواصَفَات «فارس أحلامها» بكلمة واحدة وهي «أن يكون رجلاً»، كاشفة عن أنّ ذوقها أصبح شديد الصعوبة؛ فكلمة «رجل» تعني لها أن يكون ذات شخصية وحضور، ويكون رجلاً يُقَدّر المرأة ويحترمها، ويكون سنداً معنوياً ومادياً لها ويُقَدِّر ابنتيها.
وعن أكثر الأشياء التي تشتاق إليها فقالت ديانا: فترة الطفولة ومرحلة المراهقة، حيث لم تعش مراهقتها، وبالتالي فهي الآن تُعَوّض ما لم تعشه بالمراهقة والطفولة.
إلى ذلك، كشفت أنّه تم توريطها من قبل الجمهور بالمشاكل مع نجوى كرم ونوال الزغبي.
الاعتزال
وأخيراً، ختمت ديانا حداد بسؤالها عن الاعتزال، فأجابت: «طموحي يصل عَنَان السماء، ولن أخرج من الصورة قسراً بل باختياري، وتلك المرحلة أو اللحظة تصل إذا وصلت إلى مرحلة لم أستطع أن أعطي. ووقتها سأتجه إلى الاعتزال». (نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العاصفة الثانية نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
العاصفة الثانية نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
04:48 | 2023-11-26
26/11/2023 04:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة جديدة.. هذه مواصفاتها وإليكم تاريخ إصدارها
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة جديدة.. هذه مواصفاتها وإليكم تاريخ إصدارها
14:35 | 2023-11-25
25/11/2023 02:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مهم يخصّ "حزب الله" يُعلنه تقرير إسرائيليّ.. التفاصيل لافتة جداً!
Lebanon 24
أمرٌ مهم يخصّ "حزب الله" يُعلنه تقرير إسرائيليّ.. التفاصيل لافتة جداً!
14:00 | 2023-11-25
25/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغتيالات" قد تطالُ هؤلاء في لبنان.. من هم وما هي هويتهم؟
Lebanon 24
"إغتيالات" قد تطالُ هؤلاء في لبنان.. من هم وما هي هويتهم؟
03:57 | 2023-11-26
26/11/2023 03:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات تهزّ الجنوب الآن.. هل من توتر جديد؟
Lebanon 24
أصوات إنفجارات تهزّ الجنوب الآن.. هل من توتر جديد؟
13:54 | 2023-11-25
25/11/2023 01:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:27 | 2023-11-26
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة!
11:00 | 2023-11-26
كاتب يكشف حال كيت ميدلتون عند سماع إسم ميغان ماركل!
04:49 | 2023-11-26
بالمايوه.. ممثلتان لبنانيتان شهيرتان تستمتعان على أحد شواطئ دبي (صورة)
04:29 | 2023-11-26
العريس أصيب بمرض نادر وشفي منه.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه من إعلامية شاهدوا الصور
03:12 | 2023-11-26
محامية وشقراء.. تعرفوا إلى زوجة الإعلامي طوني خليفة
01:55 | 2023-11-26
على الرغم من انفصالهما كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد.. شاهدوا فخامة منزلهما (صور)
فيديو
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
26/11/2023 20:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
26/11/2023 20:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
26/11/2023 20:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24