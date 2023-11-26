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فنون ومشاهير

ديانا حداد: تم توريطي بمشاكل مع نجوى كرم ونوال الزغبي

Lebanon 24
26-11-2023 | 08:00
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حَلّت النجمة ديانا حداد ضيفة عبر برنامج "عندي سؤال"، وتَحَدّثت ديانا في الحلقة عن العديد من الأمور التي شَغَلَت الرأي العام مُؤَخّراً، لتبدأ حَلَقَتَها بالاعتراف الأوّل بأنّها أصبَحَت "مُتَصَالِحَةً مع نفسها ومع غيرها"، كما وصلت لطريق مسدود في حياتها، ولكنها "ليست يائسة" بل لديها تفاؤل.
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وأجابت ديانا حداد عن سؤال: لماذا لم تتزوج بعد زيجتها الأولى من المخرج الإماراتي سهيل العبدول؟ فقالت إنّها لم تَجِدَ الرجل المناسب. لتخبر عن مُواصَفَات «فارس أحلامها» بكلمة واحدة وهي «أن يكون رجلاً»، كاشفة عن أنّ ذوقها أصبح شديد الصعوبة؛ فكلمة «رجل» تعني لها أن يكون ذات شخصية وحضور، ويكون رجلاً يُقَدّر المرأة ويحترمها، ويكون سنداً معنوياً ومادياً لها ويُقَدِّر ابنتيها.


وعن أكثر الأشياء التي تشتاق إليها فقالت ديانا: فترة الطفولة ومرحلة المراهقة، حيث لم تعش مراهقتها، وبالتالي فهي الآن تُعَوّض ما لم تعشه بالمراهقة والطفولة.
إلى ذلك، كشفت أنّه تم توريطها من قبل الجمهور بالمشاكل مع نجوى كرم ونوال الزغبي.

الاعتزال
وأخيراً، ختمت ديانا حداد بسؤالها عن الاعتزال، فأجابت: «طموحي يصل عَنَان السماء، ولن أخرج من الصورة قسراً بل باختياري، وتلك المرحلة أو اللحظة تصل إذا وصلت إلى مرحلة لم أستطع أن أعطي. ووقتها سأتجه إلى الاعتزال». (نواعم) 
المصدر: نواعم
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