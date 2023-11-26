كاتب يكشف حال كيت ميدلتون عند سماع إسم ميغان ماركل!

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لا تزال مشاكل العائلة البريطانية المالكة محط إهتمام المتابعين والمتخصصين في هذا المجال، حيث زعم كتاب سلسلة Endgame الجديد للكاتب الصحفي البريطاني أوميد سكوبي أن أميرة ويلز كيت ميدلتون "ترتجف وتضحك" عند سماع اسم ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري.وتضمن الإعلان عن الكتاب المنتظر بعض الفقرات التي يقول فيها سكوبي "في كل مرة تسمع فيها كيت اسم ميغان ماركل ترتجف وتضحك".ويدّعي سكوبي أيضا أن صديقة مقربة من كيت وميغان قالت إن "كيت تقضي وقتا أطول في الحديث عن ميغان".وأكد الكاتب أن كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام سمحا بتداول أسوأ الشائعات عن دوقة ساسكس ميغان ماركل في أكثر من مناسبة، مشيراً إلى أنالعلاقة بين السيدتين كانت في غاية السوء لأن شخصياتهما وأساليبهما في الحياة بدت مختلفة لحدّ كبير، الأمر الذي أثر على علاقة الشقيقين ووصل الحدّ إلى إنتقال هاري مع زوجته وطفليه الى أميركا وتخليه عن مهامه الملكية.يذكر أن هذا الخلاف ذكره الأمير هاري في كتاب مذكراته Spare، مؤكداً أن زوجته كانت على خلاف دائم مع زوجة أخيه كيت منذ بداية علاقتهما.وأشار الأمير هاري إلى أن كيت وميغان تشاجرتا مرة على فستان الأميرة الصغيرة شارلوت، ما جعل ميغان تبكي بحرقة يوم زفافها الملكي، وفي مرة ثانية استشاطت كيت غضبا من ميغان عندما استخدمت ملمع الشفاة الخاص بها. (لها)