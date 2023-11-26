خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة!

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غيب الموت الفنان المصري الشهير طارق عبد العزيز اليوم الأحد، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي، لكنه فارق الحياة مباشرة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن عبد العزيز 55 عاما، تعرض للأزمة الصحية أثناء تصوير مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين"، بطولة شريف منير ورانيا يوسف، حيث سقط على الأرض وأصيب ببعض التشجنات، وتوقف نبض قلبه، ليتم نقله إلى المستشفى رفقة نجله، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.وكان عبد العزيز قد أصيب بأزمة صحية في شهر حزيران الماضي، وخضع على إثرها لعملية قسطرة في القلب.وشارك عبد العزيز في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية خلال مسيرته، وصلت إلى حوالي 80 عملا فنيا، كان آخرهم ظهوره في مسلسل "أعمل إيه"، الذي عرض العام الماضي، وكان يشارك في تصوير "بقينا اتنين" لعرضه في الفترة المقبلة، قبل أن يرحل على إثر الأزمة القلبية. (فوشيا)