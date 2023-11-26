18
o
بيروت
19
o
طرابلس
25
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة!
Lebanon 24
26-11-2023
|
11:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيب الموت الفنان المصري الشهير طارق عبد العزيز اليوم الأحد، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي، لكنه فارق الحياة مباشرة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن عبد العزيز 55 عاما، تعرض للأزمة الصحية أثناء تصوير مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين"، بطولة شريف منير ورانيا يوسف، حيث سقط على الأرض وأصيب ببعض التشجنات، وتوقف نبض قلبه، ليتم نقله إلى المستشفى رفقة نجله، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.
Advertisement
وكان عبد العزيز قد أصيب بأزمة صحية في شهر حزيران الماضي، وخضع على إثرها لعملية قسطرة في القلب.
وشارك عبد العزيز في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية خلال مسيرته، وصلت إلى حوالي 80 عملا فنيا، كان آخرهم ظهوره في مسلسل "أعمل إيه"، الذي عرض العام الماضي، وكان يشارك في تصوير "بقينا اتنين" لعرضه في الفترة المقبلة، قبل أن يرحل على إثر الأزمة القلبية. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العاصفة الثانية نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
العاصفة الثانية نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
04:48 | 2023-11-26
26/11/2023 04:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"إغتيالات" قد تطالُ هؤلاء في لبنان.. من هم وما هي هويتهم؟
Lebanon 24
"إغتيالات" قد تطالُ هؤلاء في لبنان.. من هم وما هي هويتهم؟
03:57 | 2023-11-26
26/11/2023 03:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة!
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. وفاة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة!
11:27 | 2023-11-26
26/11/2023 11:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من مساء يوم غد.. لا تسلكوا هذه الطرقات
Lebanon 24
اعتباراً من مساء يوم غد.. لا تسلكوا هذه الطرقات
09:33 | 2023-11-26
26/11/2023 09:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد.. شاهدوا فخامة منزلهما (صور)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد.. شاهدوا فخامة منزلهما (صور)
01:55 | 2023-11-26
26/11/2023 01:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:07 | 2023-11-26
فنان يغني لعروسه لاعبة كرة اليد في حفل زفافهما.. والأخيرة لم تتمالك نفسها من البكاء (فيديو)
11:00 | 2023-11-26
كاتب يكشف حال كيت ميدلتون عند سماع إسم ميغان ماركل!
08:00 | 2023-11-26
ديانا حداد: تم توريطي بمشاكل مع نجوى كرم ونوال الزغبي
04:49 | 2023-11-26
بالمايوه.. ممثلتان لبنانيتان شهيرتان تستمتعان على أحد شواطئ دبي (صورة)
04:29 | 2023-11-26
العريس أصيب بمرض نادر وشفي منه.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه من إعلامية شاهدوا الصور
03:12 | 2023-11-26
محامية وشقراء.. تعرفوا إلى زوجة الإعلامي طوني خليفة
فيديو
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
26/11/2023 23:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
26/11/2023 23:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
26/11/2023 23:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24