"فقت مصدومة وصار راسي كلو شيب".. فنانة شهيرة تتحدث عن لحظة وقوع زلزال سوريا المدمر

تحدثت الفنانة السورية هبة نور عن لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب سوريا في شهر شباط الماضي، والذي خلف أكثر من 46 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمنكوبين.

وقالت: "كنت نايمة بالتخت وسمعت صوت من برا رجعت حسيت شي عم يهز وفقت مصدومة"، وأضافت: "عندي كم شيبة براسي هاي وراثة، ولكن بهيداك اليوم صار راسي كلو في شيب".

وتابعت: "بتحسي الكون عم بهز.. وصابني جمود لدرجة ما قدرت امسك التلفون واطمن على اهلي أو رفيقة، اجت معي على صدمة وضليت بمكاني لا خلصت".

وأكملت: "يلي صار شي مؤلم، الحمدلله ما نضررنا ولكن المشاهد مؤلمة.. صرت خاف على رفقاتي والقرايب".

وعن المساعدات التي قدمتها للمتضررين، قالت هبة: "شو بدي اعمل كارثة وحلت عالجميع"، وأضافت متسائلة: "تبرّعت أوك رح اتبرّع لا فئة والباقي شو؟".

وأردفت: "أنا فيني ساعد، وفي زملاء حاولوا وساعدوا بس هاي كارثة ما بيقدر أفراد يحلوها".