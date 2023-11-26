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فنون ومشاهير

"فقت مصدومة وصار راسي كلو شيب".. فنانة شهيرة تتحدث عن لحظة وقوع زلزال سوريا المدمر

Lebanon 24
26-11-2023 | 16:32
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تحدثت الفنانة السورية هبة نور عن لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب سوريا في شهر شباط الماضي، والذي خلف أكثر من 46 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمنكوبين.
 
 
وقالت: "كنت نايمة بالتخت وسمعت صوت من برا رجعت حسيت شي عم يهز وفقت مصدومة"، وأضافت: "عندي كم شيبة براسي هاي وراثة، ولكن بهيداك اليوم صار راسي كلو في شيب".
 
 
 
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وتابعت: "بتحسي الكون عم بهز.. وصابني جمود لدرجة ما قدرت امسك التلفون واطمن على اهلي أو رفيقة، اجت معي على صدمة وضليت بمكاني لا خلصت".
 
وأكملت: "يلي صار شي مؤلم، الحمدلله ما نضررنا ولكن المشاهد مؤلمة.. صرت خاف على رفقاتي والقرايب".
 
وعن المساعدات التي قدمتها للمتضررين، قالت هبة: "شو بدي اعمل كارثة وحلت عالجميع"، وأضافت متسائلة: "تبرّعت أوك رح اتبرّع لا فئة والباقي شو؟". 
 
وأردفت: "أنا فيني ساعد، وفي زملاء حاولوا وساعدوا بس هاي كارثة ما بيقدر أفراد يحلوها".
 
 
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