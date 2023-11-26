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فنون ومشاهير

راغب علامة يتحدث عن هزيمة إسرائيل.. هذا ما قاله

Lebanon 24
26-11-2023 | 23:00
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علّق الفنان اللبناني راغب علامة على المستجدات الحاصلة في فلسطين المحتلة، وذلك بعد الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ منذ ايام.
 
 
وعبر حسابه على منصة "اكس"، قال راغب علامة: "70 عاماً عاشتها اسرائيل تقتل وتسلب وتخطف وتأسر وتذلّ الفلسطينيين، وتكذب على العالم من خلال وسائل اعلام مرتهنة للصهيونية العالمية".
 
 
وأضاف: "اسرائيل هي الإرهاب وهي من صنعت الإرهاب والبسته لبس الإسلام. غزة البطولة فضحت اسرائيل امام العالم.. غزة انتصرت بدماء أطفالها الأبرياء وبصمود شعبها، واسرائيل انهزمت هزيمة نكراء وانفضحت امام التاريخ".
 
وختم راغب: "اسرائيل النازية تفوقت على الهولوكوست بإجرامها.. والآن بداية الفضائح، وبدأت الحقيقة بالظهور امام العالم أجمع".
 
 
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