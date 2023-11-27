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فنون ومشاهير

توفي بين يدي زميله: تفاصيل جديدة عن وفاة فنان شهير أثناء التصوير.. هذا ما حصل معه

Lebanon 24
27-11-2023 | 00:11
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عاش فريق مسلسل "وبقينا اتنين"، الذي يقوم ببطولته شريف منير، وطارق عبد العزيز الذي توفي ظهر الأحد خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل لحظات صادمة.

فقد أصيب عبد العزيز بأزمة قلبية مفاجئة خلال تصوير أحد المشاهد، وتم نقله إلى المستشفى على الفور، لكنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.
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وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، تحدث الفنان المصري شريف منير عن كواليس ما حدث صباح أمس الأحد في موقع تصوير المسلسل.

وأكد أن التصوير انطلق في الساعة 11 صباحاً، وتواجد في المكان طارق عبد العزيز الذي يقوم بدور "شريف" في المسلسل، وكان في حالة نفسية جيدة للغاية، ويضحك كثيراً مع من حوله.

وأوضح منير أن هناك مشهداً يجمعه بالراحل وفنانة شابة، قاموا بعمل بروفة عليه، وبعدها صوروه، قبل أن يطلب المخرج إعادته مرة أخرى من زاوية مختلفة.
وعند إشارة المخرج ببدء تصوير المشهد من جديد، وضع طارق عبد العزيز يده على جسد شريف منير، وبدأ لون وجهه يتغير. ليضع بعدها رأسه على شخص آخر يتواجد في موقع التصوير، وظل يردد "مش قادر أقف على رجلي"، وبعدها تحول جسده إلى اللون الأصفر، وسيطرت البرودة على جسده بأكمله، بحسب ما رواه منير.
 
 
 
 
شريف منير أكد على أنه حاول تدليك قلب زميله، لكنه وجد عينه مثبتة في الأعلى، وحينما حاول الاستماع إلى نبضات قلبه لم يسمع أي شيء.

بعدها توجهوا به بسرعة إلى المستشفى، لكن الأطباء أخبروهم أنه حضر إلى المستشفى بعد مفارقته الحياة، ليؤكد منير أنه رآه وروحه تفارق جسده.

وعبّر شريف منير عن حزنه الشديد بعد ما حل بزميله، حيث كان الأخير سعيداً للغاية بالشخصية التي سيلعبها في المسلسل الجديد، لكن وفاته حلت كالصاعقة.(العربية)

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