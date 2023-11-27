بعد الكشف عن زواجها من رجل أعمال إماراتي.. نجوى كرم تمر بمرحلة صعبة! (صور)

كشفت صفحة "شربليتا" عبر حسابها على انستغرام ان الفنانة نجوى كرم تمر بفترة صعبة.



وضمن فقرة الأسئلة والأجوبة عبر خاصية الستوري، سأل أحد المتابعين عن أخبار نجوى لاسيما وانها منذ الحرب على غزة وجنوب لبنان ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي فردت صفحة "شربليتا" بالقول: "الله يكون مع نجوى وين ما راحت لأنو عم بتقطع بفترة شوي صعبة".

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فعلّق متابع آخر قائلا ان هذه الأخبار كاذبة سيما ان نجوى تتحدث مع "الفانز" عبر خدمة الواتساب، فردت صفحة "شربليتا" بالقول: "لو ما حكاني حدن بعز على قلبي لكنت فرجيت الكل انو هي مارة بمرحلة صعبة بس لانو بحترم الشخص اللي حكاني مستحيل اعملها".

يبقى انتظار توضيح من مكتب الفنانة كرم لتأكيد أو نفي هذه الأخبار.

وكانت الصفحة نفسها أكدت منذ فترة زواج نجوى من رجل الأعمال الاماراتي عمر الدهماني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات في تشرين الثاني عام 2021.















