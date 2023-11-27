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فنون ومشاهير
شعبة الإخراج تتحدّى قرارات أشرف زكي وتتخذ هذا القرار
Lebanon 24
27-11-2023
|
11:00
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بعد قرار نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بعدم التعامل مع مخرج مسلسل "بطن الحوت"، أصدرت شعبة الإخراج بياناً تضامنياً مع المخرج أحمد فوزي صالح.
وفي خطوة اعتُبرت أنها تحدٍ لقرارات أشرف زكي، أصدرت شعبة الإخراج بياناً اعتراضياً جاء فيه: "تعبّر شعبة الإخراج في نقابة المهن السينمائية عن استيائها الشديد من القرارات المتعجلة التي خرجت باسم نقابة المهن التمثيلية بخصوص التعامل مع الأزمة المفتعلة لمسلسل "بطن الحوت"، والتي جاءت بدون أي سند قانوني أو لائحي لتنظيم مثل هذه الأمور، واتسمت بالمبالغة والانفعالية الشديدة، لذلك تعلن شعبة الإخراج والموقّعون على هذا البيان تضامنهم الكامل مع المخرج أحمد فوزي صالح، مخرج المسلسل".
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وكان الدكتور أشرف زكي قد طلب عدم التعامل مع المخرج المصري أحمد فوزي صالح، وتقديم شكوى ضده بعد استعانته بالتيك توكر كروان مشاكل في الحلقة الأولى من مسلسل "بطن الحوت". كما قرر تغريم الشركة المنتجة للمسلسل مبلغ 100 ألف جنيه غرامة. (لها)
المصدر:
لها
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