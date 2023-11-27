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فنون ومشاهير
شريف رمزي يكشف تفاصيل آخر رسالة من شقيقه الراحل
Lebanon 24
27-11-2023
|
08:00
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نشر الفنان شريف رمزي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" آخر رسالة تلقاها من شقيقه صلاح الذي رحل عن عالمنا مساء الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.
وكشف شريف عن محتوى الرسالة والتي قال فيها شقيقه: "نحن من أكثر الناس حظاً على الأرض، فاحمد الله على ذلك، الموت ليس النهاية، ولكن بداية الحياة".
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وعلّق شريف رمزي على تلك الرسالة قائلاً: "آخر رسالة كتبها صلاح". (لها)
المصدر: لها
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