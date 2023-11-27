القبض على إعلامية ومقدمة برامج.. ما تهمتها؟

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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على إعلامية مصرية تعمل في إحدى الفضائيات الخاصة، بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور على مواقع التواصل الإجتماعي.وقد تمكنت السلطات المصرية من القبض على "س م " وتعمل مقدمة برامج بإحدى الفضائيات الخاصة حيث تقوم بشراء مساحات من الهواء وتقدم خلالها برنامجها.وكانت الإعلامية قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو مع تيك توكر آخر يدعى "م م "حيث ظهرت شبه عارية معه في المطبخ، كما قدمت ونشرت مقاطع أخرى معه مخلة وخادشة للحياء والذوق العام.وفي السابق أيضاً، قرّرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، معاقبة الإعلامية بالسجن لمدة عام بسبب تقديمها لفيديو كليب يحتوي على مقاطع وكلمات خادشة.وكشف المستشار أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ومقدم البلاغ ضد الإعلامية أن المتهمة سبق وأن قدمت كليب قبل سنوات أثار ضجة واسعة، كما تسبب فيديو المطبخ الذي صورته وبثته على مواقع التواصل في استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاحتوائه على الكثير من المشاهد العارية وغير الأخلاقية.وبحسب فرحات، فإن طبيعة المحتوى المقدم يعرض الاثنين للمساءلة القانونية لمخالفتهما نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. (العربية)