Advertisement

فنون ومشاهير

القبض على إعلامية ومقدمة برامج.. ما تهمتها؟

Lebanon 24
27-11-2023 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1134907-638366992767682886.jpeg
Doc-P-1134907-638366992767682886.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على إعلامية مصرية تعمل في إحدى الفضائيات الخاصة، بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد تمكنت السلطات المصرية من القبض على "س م " وتعمل مقدمة برامج بإحدى الفضائيات الخاصة حيث تقوم بشراء مساحات من الهواء وتقدم خلالها برنامجها.
Advertisement

وكانت الإعلامية قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو مع تيك توكر آخر يدعى "م م "حيث ظهرت شبه عارية معه في المطبخ، كما قدمت ونشرت مقاطع أخرى معه مخلة وخادشة للحياء والذوق العام.

وفي السابق أيضاً، قرّرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، معاقبة الإعلامية بالسجن لمدة عام بسبب تقديمها لفيديو كليب يحتوي على مقاطع وكلمات خادشة.

وكشف المستشار أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ومقدم البلاغ ضد الإعلامية  أن المتهمة سبق وأن قدمت كليب قبل سنوات أثار ضجة واسعة، كما تسبب فيديو المطبخ الذي صورته وبثته على مواقع التواصل في استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاحتوائه على الكثير من المشاهد العارية وغير الأخلاقية.

وبحسب فرحات، فإن طبيعة المحتوى المقدم يعرض الاثنين للمساءلة القانونية لمخالفتهما نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-11-27
04:40 | 2023-11-27
03:52 | 2023-11-27
02:44 | 2023-11-27
01:39 | 2023-11-27
00:11 | 2023-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24