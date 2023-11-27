وفاة فنان عربي شهير وعازف بحادث مروع في بلجيكا

توفي كل من المغني الجزائري محمد بوسماحة والعازف الجزائري أمين لاكولومب، صباح اليوم الاثنين، بحادث مروري في بلجيكا.





ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن الإعلام البلجيكي إن سيارة تجاوزت المخرج وأرادت الدوران للخلف، مما أدى الى اصطدامها مع شاحنة.

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كذلك، أفاد مركز المرور البلجيكي بأن سائق السيارة حاول الرجوع إلى الخلف والدخول في الخط الثاني للطريق، إلا أن سائق الشاحنة عجز عن تجنبه.

وتمت الإشارة إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 4:15 صباحا، عندما اصطدمت شاحنة بسيارة رالكاب بعد مخرج 3/مطار زافينتيم.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام سابين ليفينز، قائلة: "قال سائق الشاحنة إن سائق السيارة اتخذ المخرج باتجاه المطار. سائق سيارة الركاب أراد الانعطاف يمينا ولم يعد بإمكاني تجنبها.







وتابعت: "كان هناك ثلاثة رجال في سيارة الركاب..الراكب الخلفي، رجل يبلغ من العمر 39 عاما، وليس له عنوان ثابت في بلجيكا، ولم يكن يرتدي حزام الأمان وخرج من السيارة أثناء الحادث.. السائق والراكب الثاني تم نقلهما إلى المستشفى في حالة الخطر، إلا أن أحدهما توفي".