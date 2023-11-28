السهرات عادت.. إليكم خارطة حفلات ليلة رأس السنة في لبنان

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مع بدء العد العكسي لحلول عام 2024، بدأت صورة حفلات رأس السنة في بيروت تتضح قليلاً بعد عودة السهرات بشكل لافت بعد توقف قرابة شهرين إثر الحرب في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.في هذا السياق، يتحضر متعهد الحفلات ميشال حايك لعدد من السهرات، على رأسها حفلة للفنان وائل كفوري، الذي من المتوقع أن يحيي سهرته في فندق "فينيسيا" ليلة رأس السنة، على أن تُطرح التذاكر قريباً في الأسواق للبيع وتكون أسعارها بمتناول الجميع.كذلك، يترقب جمهور الفنان كاظم الساهر في لبنان حفلاً غنائياً ضخماً للفنان العراقي في 28 كانون الأول، الا ان الساهر أعلن مؤخراً إلغاء جميع حفلاته نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، كما أطلق أغنية باللغة الإنكليزية تحمل اسم Hold Your Fire، يطالب من خلالها وقف إطلاق النار في غزة.بدوره، يتفاوض متعهد الحفلات فادي أبي عاصي الذي يدير شركة FA production مع مجموعة من الفنانين لإحياء سهرات رأس السنة من بينهم الفنانة العراقية رحمة رياض والفنان ناصيف زيتون والفنان ملحم زين، لإقامة حفلة تجمع الثلاثي تُقام في الـ"فوروم دي بيروت".في السياق نفسه، ينتظر أن يتعاقد أبي عاصي، على إقامة حفلات أخرى بمناسبة رأس السنة، ومن المتوقع أن يتعاقد مع الفنان فارس كرم لاستقبال العام 2024 في حفلة تقام في فندق الـ"موفنبيك" بيروت.وكانت FA production نشرت قبل أيام قليلة، بوستر حفلة المغنية شيرين عبدالوهاب، المقرر إقامته مساء يوم في 28 كانون الأول المقبل في الـ"فوروم دي بيروت"، في أولى حفلاتها في لبنان بعد غياب فترة طويلة.وذكرت مصادر صحفية، أن هناك إقبالاً كثيفاً على الحجوزات قبل أسابيع من موعد الحفل . (فوشيا)