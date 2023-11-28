Advertisement

فنون ومشاهير

إعلامي شهير يحصل على الجنسية السعودية.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
28-11-2023 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1135163-638367693635641799.jpeg
Doc-P-1135163-638367693635641799.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته المصرية، موجها شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
 
Advertisement
 
 
 
 
وقال أديب في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه: "مؤخرا ومنذ فترة تم منحي الجنسية السعودية... الآن أنا مواطن عندي جنسية مصرية وسعودية".
وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر لجلالة الملك سلمان خادم الحرمين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هذا التكريم وهذا التشريف".

وتابع الاعلامي المصري: "لا أعرف أعدادا كبيرة من المصريين حصلوا على هذا التكريم ولكن أنا سعيد به جدا وأود أن أطلعكم على معلومة تعرفونها أنا قضيت 30 عاما من حياتي الإعلامية كانت في مؤسسات سعودية".

وأضاف : "أنا أُعتبر من المصريين في الخارج ما يعني أنني أعمل في السعودية داخل مصر... هذا التكريم مسؤولية وأرجو أن أكون جسرا بين دولتين محوريتين في العالم العربي: مصر والسعودية، وأن أوطد هذه العلاقات". (الجديد)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-11-28
04:01 | 2023-11-28
03:34 | 2023-11-28
02:50 | 2023-11-28
02:03 | 2023-11-28
00:44 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24