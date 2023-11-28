إعلامي شهير يحصل على الجنسية السعودية.. هذا ما كشفه

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته المصرية، موجها شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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وقال أديب في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه: "مؤخرا ومنذ فترة تم منحي الجنسية السعودية... الآن أنا مواطن عندي جنسية مصرية وسعودية".

وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر لجلالة الملك سلمان خادم الحرمين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هذا التكريم وهذا التشريف".



وتابع الاعلامي المصري: "لا أعرف أعدادا كبيرة من المصريين حصلوا على هذا التكريم ولكن أنا سعيد به جدا وأود أن أطلعكم على معلومة تعرفونها أنا قضيت 30 عاما من حياتي الإعلامية كانت في مؤسسات سعودية".



وأضاف : "أنا أُعتبر من المصريين في الخارج ما يعني أنني أعمل في السعودية داخل مصر... هذا التكريم مسؤولية وأرجو أن أكون جسرا بين دولتين محوريتين في العالم العربي: مصر والسعودية، وأن أوطد هذه العلاقات". (الجديد)







