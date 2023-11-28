هيفاء وهبي تُحدث ضجة بصورة في الطائرة.. مفاجأة جديدة (صورة)

يبدو أن التحضيرات لفيلم النجمة هيفا وهبي قد انتهت وسوف تبدأ بالتصوير إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.



وأعلنت النجمة عن الأمر من خلال صورة عفوية نشرتها عبر خاصية "الستوريز" في "إنستغرام"، ظهرت فيها على متن الطائرة، في مطار القاهرة الدولي، برفقة مخرج الفيلم مرقس عادل وكريم عفيفي ومحمود الليثي... وأرفقت الصورة بالتعليق: "قولوا مرحبا لجوري، فيلم جديد من إخراج مرقس عادل لصيف 2024 ابقوا متابعين".

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