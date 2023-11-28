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فنون ومشاهير

بعد 6 سنوات... فنان ينفصل عن زوجته الكاتبة المعروفة: "الحمدلله على كل شيء" (صور)

Lebanon 24
28-11-2023 | 15:30
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أعلن الفنان يوسف الشريف على حسابه الخاص على موقع "أكس"، انفصاله رسميًا عن زوجته الكاتبة إنجي علاء، بعد زواج استمر أكثر من ست سنوات قدما خلالها العديد من الأعمال الدرامية.

وكتب يوسف قائلا: "قدّر الله وما شاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل".
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وأضاف: تقديراً لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد الله يا انجي إني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمدلله على كل شيء".
 
ونشرت إنجي عبر حسابها على "إنستغرام" الكلام عينه. (لها)
 
 
 
 
 
 
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