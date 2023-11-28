لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.. ممثلة شهيرة تضرب عن الطعام أمام البيت الأبيض

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تنفذ الممثلة الأميركية المعروفة، سينثيا نيكسون، ومجموعة من الناشطين إضرابا عن الطعام أمام البيت الأبيض، مطالبين الرئيس جو بايدن بفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة.وفي تصريحات للصحفيين، قالت نيكسون إن الإضراب يأتي احتجاجا على سقوط أعداد كبيرة من الشهداء في غزة جراء القصف الإسرائيلي.وأضافت: "نحن نضرب عن الطعام لنعكس لبايدن طبيعة الحرمان الذي يحصل في غزة، وكيف أن لديه السلطة لفرض وقف إطلاق النار" في غزة.وأشارت إلى أنها "أم لأطفال يهود، أحفاد لناجين من المحرقة".