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فنون ومشاهير
فنانة معروفة تفصح عن أسرارها وتكشف تفاصيل: تجاربي مع التحرّش كثيرة
Lebanon 24
28-11-2023
|
23:00
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كشفت الفنانة فدوى عابد عن تفاصيل زواجها الثاني وتعرّضها للتحرّش مرات عدة.
وقالت خلال استضافتها في برنامج "الستات": "قرار الزواج الثاني أخد مني وقت، وزوجي الحالي لديه تخوفاته لأنه كان متزوج من قبل، وكل شيء تم بهدوء"، مضيفة: "طول الوقت أنا مفهّمة ابني إنه هو أهم حاجة لديَّ، وتحدثنا معاً ورأيت تعامله مع زوجي الحالي، وكيف يتعامل زوجي معه كصديق وليس كأب".
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وكشفت فدوى عابد عن تفاصيل تعرّضها للتحرّش في فترة المراهقة، مؤكدةً أن على الفتيات ألاّ يلتزمن الصمت حيال هذه الظاهرة. إذ قالت: "تجاربي مع التحرش كثيرة وبدأت وأنا مراهقة وأول مرة كانت في تاكسي وأنا في ثانوية عامة، وكنت خايفة بشكل رهيب وشكرت الراجل وإديته فلوس، وطلعت لماما منهارة".
وأضافت: "احتجت وقت طويل علشان أفهم إني مش لازم أسكت ولازم أفضح المتحرش، وإني مش غلطانة في حاجة... أظن الغضب هو السبب في أن أضرب المتحرش، وأنا مبسوطة إن جيلنا شجّع أجيال بعدنا تتكلم عن التحرش وتطرح الموضوع للنقاش".
كما أكدت فدوى عابد رفضها للمواقف السلبية التي يتخذها البعض من ضحايا التحرش بقولها: "الناس اللي بتلوم البنات على التحرش أنا بشوفها خسيسة وجبانة، على الأقل يسكتوا ويسيبوا اللي قادر ياخد موقف".
المصدر:
لها
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