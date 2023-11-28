Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة معروفة تفصح عن أسرارها وتكشف تفاصيل: تجاربي مع التحرّش كثيرة

Lebanon 24
28-11-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1135331-638368125673940546.jpg
Doc-P-1135331-638368125673940546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة فدوى عابد عن تفاصيل زواجها الثاني وتعرّضها للتحرّش مرات عدة.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "الستات": "قرار الزواج الثاني أخد مني وقت، وزوجي الحالي لديه تخوفاته لأنه كان متزوج من قبل، وكل شيء تم بهدوء"، مضيفة: "طول الوقت أنا مفهّمة ابني إنه هو أهم حاجة لديَّ، وتحدثنا معاً ورأيت تعامله مع زوجي الحالي، وكيف يتعامل زوجي معه كصديق وليس كأب".
Advertisement


وكشفت فدوى عابد عن تفاصيل تعرّضها للتحرّش في فترة المراهقة، مؤكدةً أن على الفتيات ألاّ يلتزمن الصمت حيال هذه الظاهرة. إذ قالت: "تجاربي مع التحرش كثيرة وبدأت وأنا مراهقة وأول مرة كانت في تاكسي وأنا في ثانوية عامة، وكنت خايفة بشكل رهيب وشكرت الراجل وإديته فلوس، وطلعت لماما منهارة".


وأضافت: "احتجت وقت طويل علشان أفهم إني مش لازم أسكت ولازم أفضح المتحرش، وإني مش غلطانة في حاجة... أظن الغضب هو السبب في أن أضرب المتحرش، وأنا مبسوطة إن جيلنا شجّع أجيال بعدنا تتكلم عن التحرش وتطرح الموضوع للنقاش".


كما أكدت فدوى عابد رفضها للمواقف السلبية التي يتخذها البعض من ضحايا التحرش بقولها: "الناس اللي بتلوم البنات على التحرش أنا بشوفها خسيسة وجبانة، على الأقل يسكتوا ويسيبوا اللي قادر ياخد موقف".
 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:09 | 2023-11-29
15:52 | 2023-11-28
15:30 | 2023-11-28
13:00 | 2023-11-28
12:16 | 2023-11-28
10:45 | 2023-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24