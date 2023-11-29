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فنون ومشاهير

بعد الحديث عن مرورها بفترة صعبة.. أول إطلالة لنجوى كرم وهكذا ردت على أنباء مرضها (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2023 | 00:09
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بعد تداول انباء عن مرورها بفترة صعبة، أطلت الفنانة نجوى كرم في مقطع فيديو طمأنت من خلاله جمهورها نافية بذلك كل ما تم تناقله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نجوى على حسابها على سناب شات، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمسك هاتفها بيدها وتقول: "أول حصة قلتلن الأدب"، ما اعتبره المتابعون بمثابة رد حاسم على كل ما اشيع عن تعرضها لمكروه ومرورها بفترة صعبة.
 
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وحرصت نجوى على الرد على تغريدات متابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، اذ اعادت نشر تغريدة أشار من خلالها احد متابعيها الى انها تصدرت الترند، فقالت: "الترند حلو معكم"، لتعلق في تغريدة أخرى: "شو هالسناب المهضوم مع كل المهضومين".

وكانت صفحة "شربليتا" عبر حسابها على انستغرام كشفت ان الفنانة نجوى كرم تمر بفترة صعبة.




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