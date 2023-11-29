حرب بين باميلا الكيك ونادين نسيب نجيم.. هذه كواليسها

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ذكرت "نواعم" انه كان من المتوقع أن تحمل الأيام مرحلة هدنة بين الممثلتين باميلا الكيك ونادين نسيب نجيم، لكن الواقع كان غير ذلك تماماً.في الفترة الأخيرة، استقبل برنامج تلفزيوني باميلا الكيك في وتم سؤالها عن نادين نسيب نجيم، لترد الكيك بإجابة موجعة اضطرت الرد من قبل معجبي نجيم، التي تصدرت "تريند" على منصة "أكس" في اليومين الماضيين، وذلك بسبب ما قامت به زميلتها الكيك.واعتبر البعض أن رد الكيك كان متحاملاً وقوياً، فيما عبّر معجبو نجيم عن تضامنهم، وسربوا اللوك الجديد المفترض أن تظهر به نجيم في مسلسلها الرمضاني المنتظر 2024 لبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر ويشارك نجيم البطولة الممثل محمد الأحمد للمرة الأولى، فيما تقول معلومات متقاطعة أن المسلسل متابعة للجزء الأول من مسلسل 2020 التي لعبت بطولته الى جانب قصي خولي قبل عامين ونال نجاحاً مستحقاً.إلى ذلك، تغادر باميلا بيروت الى الرياض للمشاركة قريباً في فعالية خاصة بالجمال منتصف الشهر المقبل كانون الأول، في حين ورد اسمها ضمن المرشحات في الرياض أيضاً لنيل جائزة أفضل ممثلة في "جوي اي ووردز" الذي ينظم قريباً في الرياض وذلك عن مسلسل كريستال أيضاً.فهل تكون الحرب عادت بين الكيك ونجيم خصوصاً بعد صلح باميلا الكيك مع بو غصن في حفل جوائز "ضيافة" في دبي الذي أقيم قبل أسبوع؟(نواعم)