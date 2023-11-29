بدت بملامح مختلفة.. شيرين عبد الوهاب تفقد الكثير من وزنها شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)

وصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى السعودية أمس الثلاثاء وباشرت تحضيراتها لإحياء "ليلة روائع السنباطي" ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.



ووثق حساب "بنش مارك" مقطع فيديو للحظة وصول شيرين، ومباشرتها التحضيرات الموسيقية الخاصة بالحفل الذي سيقام على مسرح أبوبكر سالم.



وظهرت شيرين بابتسامة غامرة، وانخفاض واضح في وزنها، الأمر الذي أرجعه الجمهور إلى معنوياتها المرتفعة في الآونة الأخيرة.

ويشارك إلى جانب شيرين في "روائع السنباطي" كل من صابر الرباعي، أحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، إيمان عبدالغني، وفؤاد زبادي. بقيادة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية.(فوشيا)





