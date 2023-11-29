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فنون ومشاهير
"العيب فيه"... ممثل شهير يخرج عن صمته بعد طلاقه من زوجته الممثلة الشابة!
Lebanon 24
29-11-2023
|
08:00
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علق الفنان المصري أحمد فهمي لأول مرة في أحدث ظهور إعلامي له، بعد طلاقه من الفنانة المصرية هنا الزاهد.
وفي التفاصيل، حل أحمد فهمي ضيفًا في برنامج ABtalks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وأوضح أن طلاق والديه كان له أثر كبير في فشل زيجاته الثلاث، حيث لا يرى أن الموضوع معقد بل يتفهمه من منظور عقلي.
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وشدد فهمي أن الانفصال قد يكون "صلاح للبيت"، وقرار مثالي للصحة النفسية لأفراد العائلة، إذ يرى أن عبارة "متخربش بيتك"، وصف جاهل لاستمرار أي علاقة غير ناجحة، ولفت إلى أن المرء لابد أن يتزوج من امرأة تكون صديقة له.
وحول سؤال من هو المتسبب في الانفصال، أوضح أن "العيب" فيه، إذ يرى أنه المسؤول عن عيوبه وليس عيوب زوجته.
وتحدث أحمد فهمي عن طليقته الفنانة هنا الزاهد، واصفًا إياها بـ"الطيبة"، مٌشيرًا إلى أن أكثر ما لفته بها هي علاقتها بعائلتها.
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