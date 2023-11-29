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فنون ومشاهير

فضيحة تلاحق مذيعة.. ظهرت في فيديو مخل للأداب

Lebanon 24
29-11-2023 | 07:54
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كشف المحامي وائل سعيد اعترافات المذيعة المصرية إنجي حمادة أمام النيابة، على خلفية فيديوهات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء ظهرت فيها مع تيك توكر شهرته "كروان مشاكل".
 
وقال سعيد في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن موكلته قدمت للنيابة ورقة زواج عرفي من كروان مشاكل، مؤكدة أن مقاطع الفيديو صورها "مشاكل" بعد زواجهما.
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وقالت إنجي حمادة إن مقاطع الفيديو نشرها "مشاكل" عبر منصات التواصل الاجتماعي دون علمها أو استأذنها، معلقة "كنت براحتي مع جوزي".

وذكرت التحقيقات أن المتهمة سماح. م وشهرتها إنجي حمادة، عند مناقشتها ومواجهتها بالمقاطع المرئية المتداولة على التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، قررت صحة ذلك بمعاونة أحد الأشخاص وشهرته کروان مشاكل وقیامه بمساعدتها في التصوير والخروج معها على البث المباشر وكذلك قيامه بتسجيلها وإعادة بثها ونشرها على مواقع أخرى.

وتابعت التحقيقات أنه بسؤالها عن دور كروان مشاكل أقرت بمعاونتها بعمل مقاطع معها وبث مباشر ونشر تلك المقاطع التحصل على أكبر عدد من المشاهدات والمتابعين، وبسؤالها عن الهواتف المحمولة المضبوطة، قررت أنها تقوم باستخدامهم في بث تلك الفيديوهات والمقاطع المرئية والمسيئة والمنافية للآداب العامة، ويعاونها في ذلك کروان مشاكل باستخدام العديد من حساباته على تلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

وبمواجهتها بالأقراص المخدرة المضبوطة حيازتها، قررت بقصد التعاطي وبسؤالها عن سبب قيامها بإحداث إصابتها باليد اليسرى إثناء ضبطها، قررت باستشعارها الخوف فأحدثت إصابتها.

وأضافت التحقيقات أنه أثناء لحظة القبض على إنجي حمادة لم تفتح باب المنزل، كونها ذهبت إلى المطبخ وأمسكت سكينا وجرحت نفسها، حيث كانت تحاول أن تنهي حياتها حتى أصيبت بـ 8 غرز في يديها، وبعدها تمكن رجال المباحث من كسر الباب، لكنها ظلت تردد "أنا معملتش حاجة امسكوا اللي نشر الفيديو".

وتابع دفاع المتهمة أن النيابة العامة أصدرت إذنا بالقبض على المتهمة إنجي حمادة، كما أمرت بحبس المذيعة إنجي حمادة المتهمة بنشر فيديوهات مخلة تحرض على الفسق والفجور 4 أيام على ذمة القضية، كما أمرت بعرضها صباح باكر على قاضي التحقيقات بالنيابة الجزئية. (روسيا اليوم) 
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