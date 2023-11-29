جيجي حديد تعتذر: أنا نادمة!

قدّمت عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد اعتذاراً علنياً، عقب تعرضها لرد فعل عنيف على منشور كتبته على حسابها على "إنستغرام" وحذفته سريعاً، هاجمت فيه إسرائيل، واعتبرتها بأنها تحتفظ بالأطفال الفلسطينيين كأسرى حرب.

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وفي منشور الاعتذار، أشارت حديد إلى أنها كانت تهدف إلى إظهار الطرق التي بها يتم تقويض القانون الدولي من قبل الحكومة الإسرائيلية، في محاولة لتسليط الضوء على اعتقال جيش الدفاع الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين.

وقالت: "لقد استخدمت المثال الخاطئ لتوضيح هذه النقطة وأنا نادمة على ذلك".

وكانت في المنشور السابق تعتبر أن الأطفال الفلسطينيين الذي تعتقلهم إسرائيل لا يحصلون في كثير من الأحيان على نفس الحقوق التي يحصل عليها الطفل الإسرائيلي المتهم بنفس الجريمة.