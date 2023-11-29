في عيد ميلادهما الـ19.. جوليا روبرتس تكشف عن صورة نادرة من طفولة توأمها

نشرت النجمة جوليا روبرتس صورة نادرة على "إنستغرام" لابنيها التوأم هازل باتريسيا وفينيوس وولتر، احتفالاً بعيد ميلادهما التاسع عشر.





وبدت روبرتس في الصورة وهي تحمل التوأم وهما طفلان.





وعلقت على المنشور بموجة من الرموز التعبيرية للنجوم والقلوب وقالت: "لا توجد كلمات تصف الفرح والمرح والإثارة الجامحة للحياة معاً".

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