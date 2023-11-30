انفصال يوسف الشريف عن زوجته إنجي علاء

تصدر خبر انفصال الفنان المصري يوسف الشريف عن زوجته الكاتبة المصرية إنجي علاء الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد زواج دام 14 عاما أثمر عن طفلين هما "عبد الرحمن وعبد الله".

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ونشرت إنجي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر حسابها إنستغرام، وكتبت: "قدر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا".

وشددت على أن انفصالهما لن يلغي علاقة المودة والاحترام بينهما، معلقة: "مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأشادت انجي بيوسف الشريف، راجية الله أن يكتب له الخير والسعادة في أيامه القادمة، قائلة: "أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي".

بدوره، شارك الفنان يوسف الشريف رسالة نفسها على حسابه الرسمي عبر منصة "اكس"، مع التأكيد في النهاية على أنه لم ير منها إلا كل الخير.