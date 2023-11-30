Advertisement

فنون ومشاهير

ياسمين صبرى ترد على شائعات زواجها

Lebanon 24
30-11-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1135893-638369354727907364.jpg
Doc-P-1135893-638369354727907364.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نفت النجمة ياسمين صبرى الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية حول زواجها، وردت في تغريدة على موقع X، حيث قالت: "دي من المرات القليلة جداً اللى رديت فيها على أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة، والإشاعة ليس لها أى علاقة بالحقيقة، أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أى أساس من الصحة".

 
Advertisement

وتنتظر ياسمين صبري طرح فيلم "أبو نسب" في دور العرض يوم 21 كانون المقبل، حيث تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث  في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش. 

 

وعرض لياسمين صبرى في السينمات مؤخراً فيلم "البعبع" الذى شاركت في بطولته مع أمير كرارة، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2023-11-30
02:00 | 2023-11-30
23:00 | 2023-11-29
15:51 | 2023-11-29
11:00 | 2023-11-29
08:00 | 2023-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24