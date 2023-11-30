ياسمين صبرى ترد على شائعات زواجها

نفت النجمة ياسمين صبرى الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية حول زواجها، وردت في تغريدة على موقع X، حيث قالت: "دي من المرات القليلة جداً اللى رديت فيها على أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة، والإشاعة ليس لها أى علاقة بالحقيقة، أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن زواجي أمام كل العالم، غير كدة إشاعات ليس لها أى أساس من الصحة".

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وتنتظر ياسمين صبري طرح فيلم "أبو نسب" في دور العرض يوم 21 كانون المقبل، حيث تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

وعرض لياسمين صبرى في السينمات مؤخراً فيلم "البعبع" الذى شاركت في بطولته مع أمير كرارة، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.