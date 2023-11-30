Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إصابته بوعكة صحية ألزمته الفراش.. الفنان الشهير يكشف عن حالته الصحية

Lebanon 24
30-11-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1136098-638369854153489628.jpg
Doc-P-1136098-638369854153489628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين في مصر، عن تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية شديدة ألزمته الفراش طوال الفترة الماضية.

وفي منشور على "فيسبوك"، شكر نقيب الموسيقيين جمهوره وأقاربه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية، مقدّماً لهم الاعتذار لعجزه عن الرد عليهم.
Advertisement

وقال كامل في منشوره: "الإخوة والأحباب والزملاء... شكراً لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفترة الماضية نظراً لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يومياً... الحمد لله رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا جميعاً".

وكان مصطفى كامل قد أعلن منذ فترة عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" عن تعرّضه لحادث سير، ونشر مجموعة صور لسيارته المحطّمة وعلّق عليها قائلاً: "الحمد لله... قدّر الله وما شاء فعل".

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:08 | 2023-12-01
16:40 | 2023-11-30
08:50 | 2023-11-30
08:45 | 2023-11-30
06:10 | 2023-11-30
04:00 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24