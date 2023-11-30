بعد إصابته بوعكة صحية ألزمته الفراش.. الفنان الشهير يكشف عن حالته الصحية

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين في مصر، عن تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية شديدة ألزمته الفراش طوال الفترة الماضية.



وفي منشور على "فيسبوك"، شكر نقيب الموسيقيين جمهوره وأقاربه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية، مقدّماً لهم الاعتذار لعجزه عن الرد عليهم.

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وقال كامل في منشوره: "الإخوة والأحباب والزملاء... شكراً لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفترة الماضية نظراً لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يومياً... الحمد لله رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا جميعاً".



وكان مصطفى كامل قد أعلن منذ فترة عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" عن تعرّضه لحادث سير، ونشر مجموعة صور لسيارته المحطّمة وعلّق عليها قائلاً: "الحمد لله... قدّر الله وما شاء فعل".



