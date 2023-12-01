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فنون ومشاهير

قبلة من قصي خولي لنادين نجيم خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. والجمهور "منزعج": "وين خطيبك؟"

Lebanon 24
01-12-2023 | 02:08
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شارك العديد من نجوم الفن والمشاهير في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي تقام في مدينة جدة السعودية، تحت شعار ‫"قصتك بمهرجانك".
 
ومن بين النجوم الذين حضروا الاحتفال، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنان السوري قصي خولي.
 
 
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للثنائي، وظهر فيه قصي وهو يقبل نادين على خديها على السجادة الحمراء خلال المهرجان.
 
قبلة قصي أزعجت بعض المتابعين، فقال أحدهم: "ولو نادين وين خطيبك؟"، والبعض الآخر أثنى على الصداقة بين الثنائي، فعلقت أحدهم قائلة: "من الطف الصداقات احب علاقتهم واحسهم منجد يعزون بعض حتى بعد انتهاء العمل الفني".
 
 
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وقد أكدت نادين نجيم في حديث لكاميرا "سيدتي" أنها فخورة جداً ومعجبة بالمهرجان كونه مهرجان عربي يصل إلى العالمية.
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