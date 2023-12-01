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فنون ومشاهير
"فكّرت كثيراً قبل اتخاذ القرار".. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها من هي؟
Lebanon 24
01-12-2023
|
04:37
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أعلنت الفنانة إنجي شرف اعتزالها الفن نهائياً، مؤكدةً أنها فكّرت كثيراً قبل اتخاذ هذا القرار.
وكتبت إنجي منشوراً على "فيسبوك" قالت فيه: "بعد تفكير طويل... وبعد استشارة رب العالمين قررت اعتزال التمثيل نهائياً.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".
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يُذكر أن إنجي شرف تخرجت في قسم إدارة الأعمال، وبدأت مسيرتها في العمل بالإعلانات لمدة عام حتى قدّمت بعض الأعمال في السينما والتلفزيون منذ عام 1990، مثل مسلسلات: "الركين"، و"عمارة يعقوبيان"، و"نساء في الغربية"، و"حدائق الشيطان"، و"العندليب"، و"ريا وسكينة"، وبعض الأفلام مثل: "الشرف"، و"فتاة من إسرائيل"، بالإضافة إلى مشاركتها في أكثر من عرض مسرحي، منها: "شيء في صبري"، "فوازير أبيض وأسود تاني"، و"المتهم مين". (لها)
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