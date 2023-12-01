Advertisement

فنون ومشاهير

"فكّرت كثيراً قبل اتخاذ القرار".. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها من هي؟

Lebanon 24
01-12-2023 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1136252-638370274688489887.jpg
Doc-P-1136252-638370274688489887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة إنجي شرف اعتزالها الفن نهائياً، مؤكدةً أنها فكّرت كثيراً قبل اتخاذ هذا القرار.

وكتبت إنجي منشوراً على "فيسبوك" قالت فيه: "بعد تفكير طويل... وبعد استشارة رب العالمين قررت اعتزال التمثيل نهائياً.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".
Advertisement

يُذكر أن إنجي شرف تخرجت في قسم إدارة الأعمال، وبدأت مسيرتها في العمل بالإعلانات لمدة عام حتى قدّمت بعض الأعمال في السينما والتلفزيون منذ عام 1990، مثل مسلسلات: "الركين"، و"عمارة يعقوبيان"، و"نساء في الغربية"، و"حدائق الشيطان"، و"العندليب"، و"ريا وسكينة"، وبعض الأفلام مثل: "الشرف"، و"فتاة من إسرائيل"، بالإضافة إلى مشاركتها في أكثر من عرض مسرحي، منها: "شيء في صبري"، "فوازير أبيض وأسود تاني"، و"المتهم مين". (لها)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:08 | 2023-12-01
23:00 | 2023-11-30
16:40 | 2023-11-30
08:50 | 2023-11-30
08:45 | 2023-11-30
06:10 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24