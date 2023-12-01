"فكّرت كثيراً قبل اتخاذ القرار".. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها من هي؟

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أعلنت الفنانة إنجي شرف اعتزالها الفن نهائياً، مؤكدةً أنها فكّرت كثيراً قبل اتخاذ هذا القرار.وكتبت إنجي منشوراً على "فيسبوك" قالت فيه: "بعد تفكير طويل... وبعد استشارة رب العالمين قررت اعتزال التمثيل نهائياً.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".يُذكر أن إنجي شرف تخرجت في قسم إدارة الأعمال، وبدأت مسيرتها في العمل بالإعلانات لمدة عام حتى قدّمت بعض الأعمال في السينما والتلفزيون منذ عام 1990، مثل مسلسلات: "الركين"، و"عمارة يعقوبيان"، و"نساء في الغربية"، و"حدائق الشيطان"، و"العندليب"، و"ريا وسكينة"، وبعض الأفلام مثل: "الشرف"، و"فتاة من إسرائيل"، بالإضافة إلى مشاركتها في أكثر من عرض مسرحي، منها: "شيء في صبري"، "فوازير أبيض وأسود تاني"، و"المتهم مين". (لها)