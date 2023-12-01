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فنون ومشاهير
بحضور زوجته السابقة... عمرو دياب يشارك في المعرض الأول لابنته
Lebanon 24
01-12-2023
|
11:00
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شارك الفنان عمرو دياب في افتتاح المعرض الفني الأول لابنته كنزي والذي أقامته في لندن، وحمل عنوان "يوميات حياتي"، بمشاركة صديقتها كريستينا، حيث حرص عمرو على دعم ابنته في خطواتها الفنية الأولى.
ونشرت كنزي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة تجمعها بوالدها داخل المعرض برفقة صديقتها من أمام إحدى لوحاتها، كما نشرت مجموعة من اللوحات التي تشارك بها في المعرض الذي يهدف في المقام الأول الى دعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل المجالات، وضمّ المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان.
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وشهد المعرض حضور عائلة "الهضبة" وفي مقدّمهم نجلاه عبد الله وجنا، ووالدتها زينة عاشور، زوجته السابقة.
المصدر: لها
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