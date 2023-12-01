19
o
بيروت
20
o
طرابلس
30
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مخرجة معروفة تتهّم زميلها بـ"بالسطو" على فكرة فيلمها
Lebanon 24
01-12-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت المخرجة التونسية ندى المازني زميلها عبدالحميد بوشناق، مخرج فيلم "إبرة"، بالسطو على فكرة فيلمها الذي يعرض حاليًا في تونس بعنوان "المابين".
وقالت ندى المازني في فيديو بثته عبر حسابها في "إنستغرام"، إنها التقت بوشناق في كانون الأول 2022 في مهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، وتحدثت معه حول موضوع فليمها ''المابين'' الذي كان وقتها في آخر مراحل إنجازه.
Advertisement
وأضافت ندى أن عبدالحميد بوشناق، تأثر كثيراً بالموضوع، وأنها تفاجأت بطرح بوشناق لفليمه ''إبرة''، واتهمته بالسطو على فكرتها.
ويبدأ عرض فيلم ''إبرة'' ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وهو من بطولة فاطمة صفر، وبلال سلاطنيّة، وجمال مداني، وصباح بوزويته.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
13:12 | 2023-12-01
01/12/2023 01:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
12:13 | 2023-12-01
01/12/2023 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
06:13 | 2023-12-01
01/12/2023 06:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
12:39 | 2023-12-01
01/12/2023 12:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبرى في إسرائيل.. هكذا أخفى نتنياهو وبن غفير الحقيقة
Lebanon 24
فضيحة كبرى في إسرائيل.. هكذا أخفى نتنياهو وبن غفير الحقيقة
07:30 | 2023-12-01
01/12/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:00 | 2023-12-02
يكبرها بـ 34 سنة.. صورة عائلية تجمع الإعلامي زياد نجيم بابنه وزوجته تعرفوا إليهما
01:08 | 2023-12-02
تكبره سنا.. بطلة مسلسل "كريستال" تحتفل بعيد ميلاد حبيبها بأجواء رومنسية في باريس (صور)
23:43 | 2023-12-01
بعد شائعات زواجه على ماغي بو غصن.. جمال سنان برفقة نور الغندور شاهدوا كيف تصرفا (فيديو)
14:29 | 2023-12-01
إسم ملحم زين يثير بلبلة.. ماذا جرى؟
12:25 | 2023-12-01
برسالة أمل.. بيروت ترنّم وتبثّ الحياة بالرغم من الصعاب (فيديو وصور)
11:00 | 2023-12-01
بحضور زوجته السابقة... عمرو دياب يشارك في المعرض الأول لابنته
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
02/12/2023 09:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
02/12/2023 09:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
02/12/2023 09:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24