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فنون ومشاهير

مخرجة معروفة تتهّم زميلها بـ"بالسطو" على فكرة فيلمها

Lebanon 24
01-12-2023 | 23:00
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اتهمت المخرجة التونسية ندى المازني زميلها عبدالحميد بوشناق، مخرج فيلم "إبرة"، بالسطو على فكرة فيلمها الذي يعرض حاليًا في تونس بعنوان "المابين".

وقالت ندى المازني في فيديو بثته عبر حسابها في "إنستغرام"، إنها التقت بوشناق في كانون الأول 2022 في مهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، وتحدثت معه حول موضوع فليمها ''المابين'' الذي كان وقتها في آخر مراحل إنجازه.
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وأضافت ندى أن عبدالحميد بوشناق، تأثر كثيراً بالموضوع، وأنها تفاجأت بطرح بوشناق لفليمه ''إبرة''، واتهمته بالسطو على فكرتها.


ويبدأ عرض فيلم ''إبرة'' ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وهو من بطولة فاطمة صفر، وبلال سلاطنيّة، وجمال مداني، وصباح بوزويته.
المصدر: فوشيا
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