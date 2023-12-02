اليسا: لبنان لا يريد الحرب

نشرت الفنانة اليسا، على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو يقول إن لبنان لا يريد الحرب.

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وفي التفاصيل، يحتوي الفيديو على مجموعة صور لما عاناه لبنان سابقا من حروب ودمار، وارفق بالتعليق التالي: "لكي لا يتكرر الماضي، لأننا لا نريد تكرار خيار الماضي، لأننا نشتاق لقرانا وبلداتنا، لأننا هرمنا ونحن نبني منازلنا وحياتنا، لأننا نبحث عن مستقبل لاولادنا، لأننا لا نريد ان نفقد احبابنا".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لكلام اليسا ومعارض له، اذ كتب احد المتابعين: "الله يحمي بلدنا ويبعد عنه كل شر"، في حين قال آخر: "انت بس خبرينا كم مرة رايحة على جنوب لبنان وبعدين طلعي احكي".