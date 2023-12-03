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فنون ومشاهير

بعد شائعة ارتباطها بزوج ماغي بو غصن... كيف علقت نور الغندور؟

Lebanon 24
03-12-2023 | 00:47
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علقت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، على الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول زواجها من المنتج اللبناني جمال سنان، زوج الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن.
 
وقالت نور في مقابلة مع برنامج "سينماتك" مع الإعلامي إيلي نخلة، إنها لم تفكر إطلاقا في الاتصال ماغي بو غصن لكي توضح لها أو تناقشها في تلك الشائعة التي انتشرت بقوة خلال الأيام الماضية، معلقة "أنا وماغي أكبر من الأشياء، إذا كانت نية أحد أن يخرب العلاقة فهي أذكى وأنا أذكى من هذا الشيء".
 
 
 
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وعلقت نور على شائعات الحب التي تطالها خلال الفترة الماضية، قائلة: "ليس لدي أسرار، لو قمت باتخاذ تلك الخطوة، سأقوم بالإعلان عنها، لا أعرف لماذا يريدون زواجي، أجعلوني أعيش حياتي".


يذكر أن احتفالية "المرأة في السينما" التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، هي التي جمعت ماغي بو غصن ونور الغندور والمنتج جمال سنان، وقام الثلاثي بالتقاط صورة تذكارية لنفي تلك الأخبار.
 
وكان مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد انطلق مساء يوم الخميس الماضي بحفل كبير في فندق "ريتز كارلتون جدة" بحضور نخبة من نجوم الفن العالمي من بينهم ويل سميث وجوني ديب ورانفير سينغ ومريم أوزرلي وهاندة أرتشيل، وبوراك أوزجيفيت. 
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