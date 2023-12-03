شاعر لبنانيّ يشنّ هجوماً على إليسا: أندم على الساعة التي رأيتها فيها

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جدد الشاعر أحمد ماضي هجومه على مواطنته الفنانة إليسا، في الوقت الذي عبّر فيه عن ندمه على خلافه مع النجمة هيفاء وهبي.وقال ماضي لدى ظهوره في برنامج "لقاء خاص" على قناة "LTV"، إنه قدّم لها الكثير من العرفان ولكنها قابلته بالإساءة والنكران.وأضاف أنه ليس نادمًا فقط على تعاونه معها، بل يندم على أي لقاء معها، مُعقبًا: "لا أندم على أغنياتي التي قدمتها لها.. أندم على الساعة التي رأيتها فيها".وواصل الشاعر الغنائي هجومه، قائلًا: "إليسا كانت من الفنانات المفضلات لديّ، نشأت على أغنياتها، ولكن اليوم أتمنى أن أحذفها من حياتي تمامًا لو أتيحت لي الفرصة".ورأى أن هناك الكثير من الفنانات في لبنان تفوّقن على إليسا، مثل الفنانة نوال الزغبي، التي "تمتلك أرشيفًا غنائيًّا مميزًا مرّ على جيلين مختلفين"، على حد قوله.واعتبر أن إليسا ليست "مُحَاربة" كما تدّعي، بل "هي من تُحارب الجميع وتنشئ الخلافات والمشاكل".