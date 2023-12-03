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فنون ومشاهير

حادث سير يودي بحياة ممثل شهير.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-12-2023 | 13:08
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أفادت وسائل إعلامٍ مصرية، بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور، منذ قليل إثر حادث سير، وذلك عن عمر ناهز 81 عامًا.

وتعرض الفنان أشرف عبد الغفور لحادث سير برفقة زوجته، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، قبل أن يتم نقلهما إلى أحد مستشفيات أكتوبر، وبعد محاولات الإسعاف والطوارئ، توفي أشرف عبد الغفور ووافته المنية بالمستشفى ، أما زوجته في حالة صحية صعبة.
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