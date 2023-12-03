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فنون ومشاهير

هل تزوجت تايلور سويفت من حبيبها السابق؟

Lebanon 24
03-12-2023 | 16:00
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في عالم المشاهير؛ حيث تحيط الشائعات بالنجوم باستمرار، قررت أن تتصدى تايلور سويفت لإشاعة مثيرة للجدل استفزّتها، حول زواجها السري من حبيبها السابق جو ألوين في عام 2020 أو 2021.
هذه الإشاعة، التي بدأتها صفحة DeuxMoi- حيث شاركت منشوراً مجهولاً يزعم أن سويفت وألوين أقاما حفل زواج سرياً في عام 2020 أو 2021- قوبلت برد فعل قوي من وكيلة الدعاية لسويفت (تري باين)، التي ردت على هذه الادعاءات بالنفي التام.. وكتبت باين على موقع X: "كفى هذه الأكاذيب الملفّقة حول تايلور من Deuxmoi.. لم يكن هناك أيّ زواج أو حفل من أيّ نوع.. هذا شيء مجنون للنشر.. لقد حان الوقت لكي تتحمل مسؤولية الألم والصدمة التي تسببها من خلال منشورات كهذه".
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استمرت علاقة تايلور وجو لما يقارب ست سنوات قبل انفصالهما المفاجئ في أوائل 2023، ولكن قبل نهاية علاقتهما، ظهرت شائعات غير مؤكدة في 2022، تفيد بأن الثنائي كانا "خطيبين سراً"، وأن تايلور كانت ترتدي خاتماً في الخفاء.. في الوقت نفسه، اعترف المغني جاك أنتونوف، بأن أغنية "You're Losing Me" التي يُعتقد أنها تتحدث عن ألوين، كُتبت في ديسمبر 2021؛ مما يثير تساؤلات حول توقيت انفصالهما.
ومع ذلك، أصرت باين على أنه "لم يحدث زواج أو مراسم من أيّ نوع".. واصفة ما أشيع بأنه جنون إعلامي. (سيدتي)
 
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