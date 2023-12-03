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فنون ومشاهير

بعد نجاح الموسم الأول.. اليكم تفاصيل الجزء الثاني من "العربجي"

Lebanon 24
03-12-2023 | 23:00
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على الرغم من الانتقادات التي طاولت مسلسل "العربجي" انتاج شركة "غولدن لاين" السورية، يبدو أن أصحابها  مصرون على انتاج جزء ثانٍ من المسلسل في ظل أخبار تؤكد أنه حقق جماهيرية عالية.

آخر المعلومات المتعلقة بهذا المسلسل تؤكد أنه تم استبدال المخرج سيف الدين سبيعي بالمخرج تامر اسحق، الذي برهن عن نجاحه في هذا النوع من الدراما، عرض منها في الموسم الماضي "زقاق الجن"، ويبدو أن رؤية اسحق ستغير قليلاً من العمل الذي يلعب فيه باسم ياخور دوراً محورياً، يؤدي الى تكريسه بطل الحارة وسط تنافس تجار الدقيق سلوم حداد ونادين خوري على السوق بسبب خلافات عائلية قديمة ما يجعل الامر معقداً، ويضطر الناس للاحتكام الى لغة التشبيح مع تجار لا يعرفون سوى الغش، الكذب وتحصيل المال بأي طريقة.
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سيكون دور الفنان باسم ياخور محوريًا، وسيخرج عن الموسم الأول بطريقة تعاطيه مع الامور. كما هناك مجموعة جديدة من الممثلين الذين ستختارهم كاميرا اسحق لاحقاً، على أن يبدأ التصوير مطلع الشهر المقبل.
 
يذكر أخيراً أن باسم ياخور لم يصور أي عمل منذ عامين ويلتزم مع شركة الانتاج السورية بأعمال سورية محلية بعيداً عن الدراما المشتركة التي تغزو سوق الانتاج العربي مؤخراً. (نواعم)
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