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فنون ومشاهير

ويل سميث: الشهرة وحش فريد وارتكبت الكثير من الأخطاء

Lebanon 24
04-12-2023 | 00:00
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أكدّ الممثل الأميركي ويل سميث، في  جلسته الحوارية، التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان البحر الأحمر السينمائي "على أهمية التركيز على الإيجابيات في الحياة والتعلم من الأخطاء، مقرّاً بأنه ارتكب الكثير منها خلال مسيرته الفنية".

 
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وأوضح أن "من بين تلك الأخطاء كان زواجه من جادا بينكيت سميث، وأيضاً صفعته لزميله كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار".

 

وأشار إلى أن الشهرة "وحش فريد،وعلى ضرورة التعامل بحذر مع الإطراء والانتقادات".

 

وشدد على "ضرورة التركيز على رسالته ومهمته الشخصية، بغض النظر عن ردود الفعل الخارجية، معلناً أن الفترة المقبلة من حياته ستكون مكرسة للتحسين النفسي وإلهام الآخرين".

 

وأعرب ويل سميث عن، إعجابه الشديد بالنمو الذي يشهده قطاع السينما في المملكة العربية السعودية مؤخراً، والذي يشمل تشجيع المواهب المحلية على البقاء وتطوير مجتمعاتهم الإبداعية في المنطقة.

 

وكشف عن رغبته في تصوير فيلم جديد في المملكة خلال الفترة المقبلة، كونها تتمتع بمواقع تصوير خلابة ومناظر طبيعية متنوعة، فضلاً عن الإمكانيات الضخمة المتاحة هناك.

 

يشار إلى أن ويل سميث، يواصل هذه الفترة التحضير للجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي I am Legend بعد مرور نحو 14 عاماً على عرض الجزء الأول. (العربية)

  
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