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فنون ومشاهير

ابنته الممثلة مُنهارة وزوجته لا تعلم بعد.. تفاصيل جديدة عن الحادث الذي تسبب بوفاة الفنان الشهير (صور)

Lebanon 24
04-12-2023 | 00:15
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توفي مساء أمس الأحد الفنان المصري أشرف عبد الغفور عن عمر يناهز الـ 81 إثر حادث مروري حيث كانت تتواجد برفقته زوجته التي أصيبت بكدمات وكسور متفرقة في جسدها.
 
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وكشفت الأجهزة الأمنية في مصر عن تفاصيل الحادث والمتسبب فيه، حيث كان الفنان الراحل يستقل سيارته بصحبة زوجته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي قبل أن تصطدم به سيارة من الخلف يقودها فنان تشكيلي في الـ 33 من عمره.

وتسبب الحادث في تهشم الجزء الخلفي الخاص بسيارة عبد الغفور، فيما تهشم الجزء الأمامي الخاص بسيارة الفنان التشكيلي.

من جانبها تحفظت الأجهزة الأمنية المصرية على السيارة المتسببة في الحادث وسائقها، فيما تواصل الأجهزة التحريات والتحقيقات الخاصة بالحادث.
 
 
 
انهيار ابنته
إلى ذلك أصيبت الفنانة ريهام عبد الغفور ابنة الراحل بحالة انهيار حيث كان والداها في طريقهما إلى منزلها لزيارتها قبل أن يقع الحادث.

وأعلن الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه أن ريهام في حالة انهيار شديدة ولم تتوقف عن البكاء منذ وصولها إلى المستشفى بعد الحادث.

زوجته لا تعلم بوفاته

فيما أعلن نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي، أن عائلة الفنان الراحل تخفي عن زوجته نبأ وفاة زوجها حتى الآن، خوفا عليها من الصدمة في ظل تلقيها العلاج بعد الحادث.

ويشيع جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ظهر اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يتم تحديد موعد العزاء في وقت لاحق.(العربية)




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