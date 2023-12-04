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فنون ومشاهير

نبيلة عبيد تكشف عن مصير عمل سيرتها الذاتية

Lebanon 24
04-12-2023 | 01:30
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كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها حول تقديم الفنانة دينا الشربيني سيرتها الذاتية في عمل فني.

 

وقالت نبيلة في تصريحات إعلامية على هامش تكريمها في مهرجان البحر الأحمر: "دينا الشربيني كانت عرضت إنها تعمل قصة حياتي، ولكن أنا اللي هعمل قصة حياتي ولكن مش دراما وأنا اللي هحكيها تفاصيل المجهود الفني، أنا كنت بتحمل كتير أوي ولما وصلت لكل ده كان بالتعب".

 

 وتابعت نبيلة عن تكريمها في مهرجان البحر الأحمر: "كنت مرعوبة وأنا رايحة في الطريق علشان أتكرم، ولكن الكلام اللي اتقال خلاني سعيدة وفخورة، الفترة اللي أنا اشتغلت فيها كانت كلها عن المرأة، والحمد لله الناس فاكرة أفلامي وبتتكلم عليها".

 

وقالت: "في بعض الأفلام عملتها في سوريا ولبنان ومعجبتش الناس، وأنا محبتش نفسي في المكان ده، وغيرت الطريق خالص، أنا أفلامي كلها كانت بتجيب فلوس".

 

وعن لقب نجمة مصر الأولى، أكدت نبيلة: "أنا كنت خايفة من لقب نجمة مصر الأولى وقلت هيقولوا عليا إني مغرورة، ولكن قالولي تستاهلي اللقب، لأن أنا كنت الأولى في البيع، وأنا مع إن محمد رمضان نمبر وان لأنه أول واحد في القائمة، هو بيبع كويس والناس بتحبه".

 

وقالت : "الأفلام اللي بتتعرض عليا دلوقتي بفكر إني لازم أكون في وسط شباب ولكن ببقى خايفة، طبعًا مش هعمل أدوار زي الأول ولكن في أم بتطلع، لازم الشخصيات تتوظف علشان يمزجوا الجيل القديم بالجديد، أنا مؤمنة بالجيل الجديد وبيعملوا حاجات حلوة".

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