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فنون ومشاهير

جينفر لوبيز تتمنى الاستمرار بالرقص حتى الـ 90 من العمر

Lebanon 24
04-12-2023 | 04:00
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تناقلت المواقع الأجنبية تصريحات النجمة جينيفر لوبيز الأخيرة والتي تطرقت فيها إلى قدرتها على الحفاظ على نجوميتها رغم تقدمها في السن، وذلك بعدما تخطت الـ 54 من عمرها.

 

جينيفر لوبيز صرحت مؤخرًا بأنها لا تهتم بالسن مؤكدة أنها تتمنى الحفاظ على رشاقتها حتى الـ 90 من عمرها بقولها: "أتمنى الاستمرار حتى سن الـ 90 بنفس الحيوية والنشاط، والرقص حتى الـ 90 من العمر".

 
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وذلك بعدما بدت جينيفر لوبيز بكامل أناقتها أثناء توجهها لاجتماع مهم داخل أحد الفنادق الكبرى داخل بيفرلى هيلز، وفقًا لموقع الديلى ميل الذى أكد أن النجمة البالغة من العمر 54 عامًا تثبت ما صرحت به مؤخرًا خلال تصريحاتها بشأن أن جمال المرأة يزداد كلما تقدمت في السن.

 

أتى ذلك بعدما شوقت جينيفر لوبيز متابعيها لألبومها المنتظر "This Is Me...Now" من خلال مقطع دعائى نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام وظهرت فيه بكامل نشاطها وحيويتها خلال رقصها، وعلقت عليه بكتابة: "هذه التجربة الموسيقية هي تجسيد، من خلال الموسيقى والأفلام والواقع، لرحلة حياة بحثًا عن حقيقة الحب، اسمعها، شاهدها، عشها، شاركها، المزيد يوم الإثنين.. جينيفر".

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