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فنون ومشاهير

تسبّب بوفاة أحد أشهر الفنانين.. ماذا قرّر القضاء بشأن الشاب مهند؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 08:20
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أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، بحبس المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للمتهم "مهند. أ" 33 سنة فنان تشكيلي تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور الصحية لسماع أقوالها.
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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

وأشارت التحريات إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

واصطدمت سيارة الفنان التشكيلي بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف ما أدى ارتطامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات. (روسيا اليوم) 
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