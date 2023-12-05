شبيه بـ "من سيربح المليون".. جورج قرداحي يعود ببرنامج جديد إليكم التفاصيل

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أعلن الإعلامي جورج قرداحي أن برنامجه التلفزيوني الجديد سيحمل اسما مبدئيا وهو "الملياردير"، وسيعرض عبر فضائية "الرابعة" العراقية ضمن شهر رمضان 2024.وأضاف قرداحي لـ"فوشيا" أن البرنامج يتألف من 30 حلقة ويدور في فلك المسابقات، وهو شبيه ببرنامج "من سيربح المليون".وأوضح قرداحي أن القائمين على القناة العراقية بدأوا التحضير للمشروع المنتظر، وانطلقوا باختيار المتسابقين، ومن المتوقع أن تكون الجائزة المالية لمن يصل إلى المرحلة النهائية، حوالي مليار دينار عراقي أي 600 ألف دولار تقريبا.وعلّق على مدى شعوره بالخوف من تكرار برنامج يشبه "من سيربح المليون" الذي كان استثنائياً في مسيرته، قائلا: "لا أخاف من التكرار، لأن برنامج "الملياردير" يدور في فلك المسابقات، وأطل من خلاله على الجمهور العراقي".وعن عمله في القنوات الخليجية والعربية، أوضح قرداحي أنه لم يتنقل بين الشاشات، بل كان يوقع عقد عمل مع قناة لفترة زمنية معينة ومن ثم تنتهي العلاقة بينهما. فيما كانت المدة الأطول التي عمل فيها بشبكة mbc، ومن ثم أطل لاحقاً على قنوات osn والحياة وOntv المصرية وغيرها.(فوشيا)