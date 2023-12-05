توفيت في يوم عيد ميلادها.. مارسيل خليفة يفقد شقيقته وهكذا ودعها

غيّب الموت اليوم الثلاثاء 5 كانون الأول كلود خليفة شقيقة الفنان مارسيل خليفة.

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ونشر خليفة صورة لشقيقته الراحلة عبر حسابهه على فيسبوك ونعاها قائلاً:

في 5 كانون الاول وُلِدَتْ

وفي 5 كانون الأول رَحَلَتْ

حملتْ بتيهٍ وردةً في راحتيها

وتلمّست أوراقها الحرَّى

برأسي إصبعيها

ورنت إليَّ

وببرهة رفعت إلى الشفتين وردتها

وضمتها إليها

فتساءلت عيناي

من منهما تستنشقُ الأخرى

وتدنيها إليها ! . "

(كلود) أُختي أُحبُّكِ".



وسيُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 6 كانون الأول في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار زخيا الرعوية في عمشيت .وتقبل التعازي في صالون الكنيسة اليوم الثلاثاء من الواحدة ظهرا ولغاية الخامسة مساء، والأربعاء والخميس من العاشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساء.



أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم من الفنان مارسيل خليفة وعائلته بأحر التعازي.



