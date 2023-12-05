خلاف حاد بين شيرين عبد الوهاب وزوجها في الرياض.. إليكم القصة الكاملة

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وقع حاد بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك خلال تواجدهما في الرياض ما أثار جدلًا واسعًا لدى جماهير شيرين حول سبب هذا الخلاف.وبحسب المصادر، فإن سبب الخلاف بين الفنانة وزوجها، هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، وطلبه تأجيل الحفل الغنائي لشيرين من الشركة المنظمة، من دون الرجوع لزوجته او استشارتها.من جهة أخرى، قررت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في لبنان، تأجيل حفلها في بيروت بسبب تصاعد الأحداث على الأراضي اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، و لاسيما بعد قصف الجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مؤكدة أن الحفل سيقام بعد تحسن الأوضاع في لبنان.(البوابة)