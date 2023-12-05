24
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
-3
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خلاف حاد بين شيرين عبد الوهاب وزوجها في الرياض.. إليكم القصة الكاملة
Lebanon 24
05-12-2023
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع حاد بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك خلال تواجدهما في الرياض ما أثار جدلًا واسعًا لدى جماهير شيرين حول سبب هذا الخلاف.
وبحسب المصادر، فإن سبب الخلاف بين الفنانة وزوجها، هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، وطلبه تأجيل الحفل الغنائي لشيرين من الشركة المنظمة، من دون الرجوع لزوجته او استشارتها.
Advertisement
من جهة أخرى، قررت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في لبنان، تأجيل حفلها في بيروت بسبب تصاعد الأحداث على الأراضي اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، و لاسيما بعد قصف الجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، مؤكدة أن الحفل سيقام بعد تحسن الأوضاع في لبنان.(البوابة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يكشف تفاصيل مُحادثة مع نصرالله.. ماذا قال له؟
Lebanon 24
محمد رعد يكشف تفاصيل مُحادثة مع نصرالله.. ماذا قال له؟
11:59 | 2023-12-04
04/12/2023 11:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق عن "أزمة زواج في لبنان".. التفاصيل مهمّة جداً!
Lebanon 24
حقائق عن "أزمة زواج في لبنان".. التفاصيل مهمّة جداً!
16:00 | 2023-12-04
04/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ: هؤلاء يخافون "حزب الله".. وهذا ما يجري داخل إسرائيل!
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ: هؤلاء يخافون "حزب الله".. وهذا ما يجري داخل إسرائيل!
12:00 | 2023-12-04
04/12/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غير عاديّ من "حزب الله".. أنظروا كيف رصد جنوداً إسرائيليين عن قُرب!
Lebanon 24
فيديو غير عاديّ من "حزب الله".. أنظروا كيف رصد جنوداً إسرائيليين عن قُرب!
14:24 | 2023-12-04
04/12/2023 02:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدفُ "الكهرباء" في الجنوب.. إليكم ما حصل!
Lebanon 24
إسرائيل تستهدفُ "الكهرباء" في الجنوب.. إليكم ما حصل!
12:50 | 2023-12-04
04/12/2023 12:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:21 | 2023-12-05
بعد وفاتها.. الممثلة الشهيرة تنعى والدتها المنتجة برسالة وصورة مؤثرة!
04:56 | 2023-12-05
ابنة فنانين شهيرين.. الموت يُغيب منتجة سينمائية معروفة
04:19 | 2023-12-05
بشعر مُبلل.. لؤي علامة يُثير الجدل بتسريحته في عرض أزياء في لندن (صور)
03:22 | 2023-12-05
توفيت في يوم عيد ميلادها.. مارسيل خليفة يفقد شقيقته وهكذا ودعها
02:32 | 2023-12-05
إطلالتها المكشوفة كشفت التاتو على جسدها.. شاهدوا كيف بدت أنابيلا هلال بآخر جلسة تصوير (صور)
02:01 | 2023-12-05
جيسيكا عازار تحتفل مع ابنها بعيد البربارة.. والأخير أصبح نسخة عن والده محمد صوفان (صور)
فيديو
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
05/12/2023 15:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
23:35 | 2023-12-04
05/12/2023 15:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
05/12/2023 15:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24