ابنة فنانين شهيرين.. الموت يُغيب منتجة سينمائية معروفة

توفيت اليوم الثلاثاء، المنتجة السينمائية المصرية الشهيرة ناهد فريد شوقي، ابنة الفنان المصري الراحل فريد شوقي من زوجته الفنانة الراحلة هدى سلطان، عن عمر ناهز 72 عاما.



وأعلنت الفنانة آية سماحة زوجة نجل المنتجة رحيلها عبر تغريدة لها على مواقع التواصل.

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ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بمنطقة زايد في الجيزة جنوب القاهرة.



ناهد فريد شوقي من مواليد العام 1950، وهي أخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.



وكان ابنها فريد المرشدي من زوجها الأول قد تزوج من الفنانة سوسن بدر ثم تزوج ثانياً من الفنانة داليا البحيري وأنجب منها ابنته "قسمت" ولقي مصرعه في حادث سيارة منذ سنوات، كما لها ابنة أخرى فنانة وهي ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.



وقدمت المنتجة الراحلة عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم "هيستريا" الذي قام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي، وعملت مشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.( العربية)



