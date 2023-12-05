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فنون ومشاهير

فنان مشهور يرفض مشاهدة أفلامه!

Lebanon 24
05-12-2023 | 15:24
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أعرب الفنان المصري آسر ياسين، عن انبهاره بإمكانات "مهرجان البحر الأحمر السينمائي"، المقام حاليا بمدينة جدة.

وفي حديث لموقع "فوشيا" الفني، قال: "انبهرت بما شاهدته في المهرجان من إمكانات، أنا أمام صرح فني كبير ورائع، يضاهي ما يحدث في المهرجانات العالمية، هذه هي المرة الأولى لي في مدينة جدة، وأعتز كثيرا بهذه الزيارة كونها تأتي مع العرض العالمي الأولي لفيلمي الجديد "شماريخ". 
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وكشف عن أنها المرة الأولى التي يرى فيها فيلمه الجديد: "لست من الفنانين الذين يشاهدون أفلامهم في المونتاج وأرفض ذلك، أحب أن تكون المشاهدة الأولى لأفلامي في دور العرض أمام الجمهور، بعد أن يكون الفيلم قد اكتمل تماماً، ولذلك كنت أشعر بالقلق طيلة وقت عرض الفيلم". 
 
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