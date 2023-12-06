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فنون ومشاهير

مذيع أخبار جديد في الـ MTV.. تعرّفوا إليه (صورة)

Lebanon 24
06-12-2023 | 00:34
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انضمّ مراسل الـ mtv رامي نصار إلى فريق مذيعي نشرات الأخبار في المحطة، حيث يبدأ مهامه الجديدة إضافة إلى عمله كمراسل.

وهنأ عدد من زملاء رامي انضمامه إلى فريق مذيعي الأخبار ومن بينهم زميلته غريسيا أنطون التي نشرت صورته عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام وعلقت عليها قائلة: "زميل بتستاهل".  
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