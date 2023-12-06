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فنون ومشاهير

الموت يهز الدراما السورية.. وفاة ممثل شهير وزميلته تنعاه بتأثر (صورة)

Lebanon 24
06-12-2023 | 01:56
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توفي الممثل السوري عبد الله حصوة، والذي يُعد من أشهر الممثلين في الدراما السورية.

وشيّع الراحل عبد الله حصوة أمس الثلاثاء في دمشق، ووري الثرى في مقبرة عين ترما، وستتقبل عائلة الراحل التعازي في صالة مجمع النور الإسلامي يومي الأربعاء والخميس.

الممثلة السورية امل عرفة كانت ابرز من نعوا الراحل، حيث نشرت صورة له على حسابها عبر منصة "اكس" وارفقتها بالتعليق التالي: "الله معك يا عبد الله.. لطالما كنت الجندي المجهول في روائع الأعمال السورية.. أنت الآن في أمان الله حيث لا خذلان ولا نكران.. الفاتحة".
 
 
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‏‎وشارك حصوة في العديد من الأعمال التلفزيونية و المسرحية والسينمائية، بالإضافة إلى عدة أعمال إذاعية.
من أعماله في المسـرح:  "ليلة أنس - أهل الهوى -السيف المسحور - حط بالخرج - شغلة فايته ببعضى - لاعالبال ولا على الخاطر - النهر - حمام مقطوعه ميته - ربو وتعبوا - ياغافل إلك الله - المعلم والعديد من الأعمال الأخرى في الإذاعـــة: "شارك بالعديد من الأعمال الإذاعية والدرامية".

وفي السينما: "بقايا صور - العار - التقرير - الحدود - صيد الرجال - فاتنة الصحراء - صح النوم - حب وكاراتية - أبو عنتر جيمس بوند وغيرها".


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