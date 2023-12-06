ممثل لبنانيّ يتعرّض لحادث سير مروّع... وهذا أوّل ما قاله بعد نجاته

نجا الممثل وجيه صقر من حادث سير مروّع، وطمأن في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ محبيه، وقال إنّه بخير.

وأضاف صقر: "الحادث قطع على خير وكان حديد بحديد مش أكتر".