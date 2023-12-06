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فنون ومشاهير
ممثل لبنانيّ يتعرّض لحادث سير مروّع... وهذا أوّل ما قاله بعد نجاته
Lebanon 24
06-12-2023
|
07:42
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نجا الممثل وجيه صقر من حادث سير مروّع، وطمأن في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ محبيه، وقال إنّه بخير.
وأضاف صقر: "الحادث قطع على خير وكان حديد بحديد مش أكتر".
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وجيه صقر
حادث سير
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